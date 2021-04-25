В 35 км от базы российского ВМФ в Сирии с беспилотника атаковали иностранный танкер

Дамаск сообщил об ударе неизвестного беспилотника по судну в сирийском порту Банияс. Атака привела к пожару на танкере, заявило Миннефти арабской республики.

Дрон выпустил снаряд по иранскому нефтеналивному судну, уточнил эмиратский телеканал Al Hadath.

Власти Сирии предполагают, что беспилотный аппарат был отправлен «со стороны ливанского морского пространства», пишет SANA. При этом обвинения в адрес конкретных стран, например Израиля, либо же группировок боевиков не звучат.

В настоящее время пожар уже ликвидирован, о пострадавших не сообщается.

Из Ирана комментариев относительно инцидента нет.

В 35 км от Баяниса, в Тартусе, находится военно-морская база России.