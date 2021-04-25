Ученые раскрыли секрет влияния антисептиков с йодом на профилактику COVID-19

Сингапурские ученые раскрыли секрет влияния антисептических средств на основе йода на профилактику COVID-19. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Национальной больницы Сингапура.

В 2020 году рабочим регулярно выдавали лекарства с йодом, которые они принимали три раза в сутки. На основе наблюдений за людьми был сделан вывод, что такие антисептики, например спрей для горла на основе йода, снижают риск заражения коронавирусной инфекцией на 24 процента, сообщил доцент сингапурской больницы Раймонд Сит.

Кроме того, отмечено воздействие на опасную болезнь противомалярийного препарата гидроксихлорохина. У респондентов, принимавших его один раз в сутки, снижался риск переноса инфекции на 21 процент.

Положительный эффект от приема этих профилактических средств отмечается даже при компактном проживании людей.

При этом ученые указывают, что йод и гидроксихлорохин не являются полноценным лечением от COVID-19. Они служат лишь дополнительной мерой для предотвращения распространения заболевания, особенно в местах с особыми условиями, например в пенитенциарных учреждениях и лагерях беженцев.