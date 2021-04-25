Туреччина засудила США за визнання подій 1915 року геноцидом вірмен

Туреччина не визнає і рішуче засуджує твердження очільника Білого дому Джо Байдена від 24 квітня 2021 року, який назвав події 1915 року геноцидом вірменського народу
Про це йдеться в заяві турецького Міністерства закордонних справ, передає Еспресо.TV.
Як каже турецька сторона, висловлювання глави американської держави «не мають під собою жодних наукових і законних підстав і далекі від історичних реалій».
«Анкара ніколи не уникала оцінок своєї історії. Однак ані США, ані будь-яка інша країна, не мають права повчати Туреччину з даного питання», — наводить слова відозви турецька державна інформаційна агенція Anadolu.
«Закликаємо президента США виправити допущену грубу помилку, не йти на поводу у кіл, які прагнуть використовувати історичні твердження для поглиблення ворожнечі, і замість цього підтримати практичні кроки по забезпеченню миру в регіоні», — наголошує Анкара.
Leave a Reply