Туреччина засудила США за визнання подій 1915 року геноцидом вірмен

Про це йдеться в заяві турецького Міністерства закордонних справ, передає Еспресо.TV.

Як каже турецька сторона, висловлювання глави американської держави «не мають під собою жодних наукових і законних підстав і далекі від історичних реалій».

«Анкара ніколи не уникала оцінок своєї історії. Однак ані США, ані будь-яка інша країна, не мають права повчати Туреччину з даного питання», — наводить слова відозви турецька державна інформаційна агенція Anadolu.

«Закликаємо президента США виправити допущену грубу помилку, не йти на поводу у кіл, які прагнуть використовувати історичні твердження для поглиблення ворожнечі, і замість цього підтримати практичні кроки по забезпеченню миру в регіоні», — наголошує Анкара.