Премьер-министр Армении подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье подал в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов, передает ТАСС.

Во время послания, которое транслировалось в прямом эфире в Facebook, политик заявил, что все это время он продолжит исполнять обязанности премьера.

«Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня. Парламент два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона распустится и будут назначены внеочередные выборы», — отметил он.

При этом Пашинян отметил, что, несмотря на статус исполняющего обязанности, будет в полном объеме осуществлять полномочия главы кабинета.

«До проведения досрочных выборов я буду в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра, согласно конституции и законам», — сказал он.