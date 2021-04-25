Перед премией «Оскар» в США раздали «Золотые малины» (видео)

Самой худшей кинолентой прошлого года оказалась документалка «Абсолютное доказательство». Такой вердикт вынесло жюри премии «Золотая малина».

Режиссеру фильма и исполнитель роли в нем Майку Линделу ушел приз за самую плохую актерскую работу. Темой «Абсолютного доказательства» стала предполагаемая китайская кибератака на президентские выборы, победу на которых одержал Джо Байден.

Еще одна «Золотая малина», за режиссуру, досталась австралийской певице Сиа, которая попробовала свои силы в кинематографе, сняв драму «Мьюзик» о жизни сводных сестер. Сыгравшие в картине главную и роль второго плана Кейт Хадсон и появлявшаяся в клипах Сии юная танцовщица Мэдди Зиглер были признаны худшими актрисами.

Выдвинутую на «Оскар» комедию «Борат 2» организаторы «Золотой малины» посчитали провальной. Сыгравший в ней экс-мэр Нью-Йорка, скандальный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил сразу две премии: за худшую работу актера и за самый бездарный экранный дуэт.