«  
  »

Илон Маск станет телеведущим

Илон Маск

Американский предприниматель, глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск станет телеведущим вечерней музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live. Об этом сообщил телеканал NBC.

Маск примет участие в выпуске, выход которого запланирован на 8 мая. В качестве музыкального гостя передачи выступит певица Майли Сайрус.

25 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  