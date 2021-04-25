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«Это всего лишь дымовая завеса»: Швеция отреагировала на отвод российских войск от границ Украины

Отвод российских войск от границы с Украиной — это лишь «дымовая завеса», заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист. По его мнению, вооруженные силы РФ сохраняют «значительную свободу действий» и могут быстро перебросить личный состав обратно.

Как передает телеканал SVT, он отметил, что Москва может «повышать уровень напряженности» в зависимости от своих интересов. При этом она оставляет за собой возможность «быстрого военного наращивания», сохраняя на местах оборудование.

Шведский министр также обвинил Россию в создании «чрезвычайно напряженной ситуации» в регионе.

25 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина Обсудить на форуме сайта
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