Елены Прокловой в детстве домогался Олег Табаков

«У него семья, дети, внуки, огромное количество учеников, поклонников. И что изменит то, что я назову это имя?» — задала артистка риторический вопрос. Мужчина обещал готовить ее к выступлению, но на самом деле использовал время наедине с девочкой для сексуальных утех. «Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто. <…> Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял», — заявила Проклова.

Многие нетизены и издания сделали предположения о том, что обидчиком знаменитости мог быть Олег Табаков, ведь ранее она неоднократно рассказывала о романе с ним в возрасте 15 лет и говорила о том, что ей даже пришлось выйти замуж, чтобы избавиться от навязчивого женатого поклонника. «Либо это был Табаков, либо она либо крутила в 15 лет сразу с несколькими? Верится с трудом… «, «Капец Табаков, серьезно???»