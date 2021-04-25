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Елены Прокловой в детстве домогался Олег Табаков

Вчера россиян шокировала история судьбы актрисы Елены Прокловой, которая призналась, что в возрасте 12 лет она впервые подверглась домогательствам. Затем женщина со слезами на глазах рассказала о том, как кошмар вернулся, когда ей исполнилось 15. В тот момент на Елену обратил внимание знаменитый актер, чье имя она отказалась называть из-за его репутации в обществе.

«У него семья, дети, внуки, огромное количество учеников, поклонников. И что изменит то, что я назову это имя?» — задала артистка риторический вопрос. Мужчина обещал готовить ее к выступлению, но на самом деле использовал время наедине с девочкой для сексуальных утех. «Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто. <…> Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял», — заявила Проклова.

Многие нетизены и издания сделали предположения о том, что обидчиком знаменитости мог быть Олег Табаков, ведь ранее она неоднократно рассказывала о романе с ним в возрасте 15 лет и говорила о том, что ей даже пришлось выйти замуж, чтобы избавиться от навязчивого женатого поклонника. «Либо это был Табаков, либо она либо крутила в 15 лет сразу с несколькими? Верится с трудом… «, «Капец Табаков, серьезно???»

25 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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