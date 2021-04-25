Илон Маск станет телеведущим Диетологи составили топ-10 продлевающих молодость продуктов » Disney начала работу над четвертой частью «Капитана Америки» Киностудия The Walt Disney совместно с Marvel Studios работают над созданием четвертого фильма про героя комиксов Капитана Америку. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Создатели сериала «Сокол и зимний солдат», который транслировался на стриминговом сервисе Disney+, Мальком Спеллман и Далан Муссон выступили сценаристами новой киноленты. По предварительным данным, актер Энтони Маки продолжит играть персонажа Сэма Уилсона. В картине именно ему будет отведена главная роль. Ранее сообщалось, что в комиксах Marvel появится новый герой — гомосексуальный Капитан Америка. Персонажа-подростка будут звать Аарон Фишер. Согласно сюжету нового комикса, у Капитана Америки украдут его щит, после чего он отправится в путешествие по стране, чтобы найти виновника. В пути герой встретит группу, называющую себя «Капитаны», — ее участники, в числе которых есть Сэм Уилсон, Баки Барнс и Джон Уокер, в разное время примеряли на себя образ культового супергероя.