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Диетологи составили топ-10 продлевающих молодость продуктов

Диетологи из Турции составили топ-10 продуктов, употребление которых способствует продлению молодости. Список приводит издание Milliyet.

Одним из главных продуктов в этом перечне названы грецкие грехи. Содержащиеся в них кислоты омега-3 регулируют уровень холестерина и снижают риск развития болезней сердца. Упoтребление в пищу этих oрехов стимулирует работу головного мозга. Высoкий урoвень омeга-3 содержится и в лососе, что тоже способствует сохранению сердечного ритма и помогает сохранять ясность ума.

Положительное влияние на здоровье кожи и сердца оказывает оливковое масло. Также оно помогает контролировать уровень сахара в крови. А содержащиеся в чернике антиоксиданты защищают от возрастных изменений. Диетологи включили в список и шпинат, который может положительно влиять на зрение и здоровье костей, а большое количество витаминов защищает кожу от солнечного ультрафиолета. Подобными свойствами обладает и зеленый чай, который также предупреждает возникновение проблем с сердцем и сахарного диабета второго типа.

Специалисты указали также на пользу томатов. Входящий в их состав ликопин тоже благотворно влияет на кожу и защищает от сердечных заболеваний и рака. Диетологи также рекомендовали включить в рацион красный сладкий перец, содержащий витамин С и мощные антиоксиданты. От рисков развития рака и повреждений клеток могут защитить брокколи, способствующие также поддержанию работы мозга.

Последним продуктом, способствующим продлению молодости, диетологи назвали горький шоколад. В его составе есть флаванолы, которые делают молодыми и эластичными кровеносные сосуды, а также снижают артериальное давление, риск развития сахарного диабета второго типа, заболеваний почек и деменции.

25 апреля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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