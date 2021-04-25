50 Cent сыграет главную роль в фильме о футболистах-грабителях

Американский рэпер Кёртис Джексон, более известный как 50 Cent, получил главную роль в грядущем триллере Free Agents. Режиссёром выступит Дион Тэйлор («Опасный соблазн»), который написал сценарий совместно с Джо Боколом. Он же и спродюсирует картину на базе своей компании Hidden Empire Film Group.

В центре сюжета фильма окажется группа профессиональных футболистов из США, которые решают стать грабителями, чтобы отомстить владельцам эксплуатирующих их команд. Тогда их лидер, которого и сыграет Джексон, вовлекает в преступный замысел одного из молодых игроков.

50 Cent уже появлялся на экране в нескольких проектах, в числе которых боевик «План побега» и криминал «Охота на воров». Также рэпер основал собственную кинокомпанию G-Unit Films and Television Inc.

Другие подробности проекта пока не раскрываются.