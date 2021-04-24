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YouTube заблокировал для просмотра в Украине пророссийские каналы Медведчука

YouTube заблокировал для просмотра в Украине пророссийские каналы

Youtube-страницы телеканалов ZIK, «112 Украина», NewsOne, которые ранее попали под запрет СНБО, частично перестали работать в Украине. Утром 24 апреля просмотр профилей в ютубе запрещенных каналов стал недоступен.

Поиск находит каналы ZIK, «112 Украина», NewsOne, но перейти на главную страницу уже не получается. В то же время отдельные видео все еще можно свободно просматривать.

После перехода по трансляции на главную страницу ZIK, «112 Украина» и NewsOne появляется ошибка и подпись «Этот канал недоступен в вашей стране». Это означает, что ограничения являются лишь региональными и распространяются исключительно на территорию Украины.

Позже и отдельные видео на медведчуковских ютуб каналах стали недоступными. Сообщество объясняет это тем, что видео заблокировали из-за жалобы.

Этот контент не доступен в домене этой страны из-за жалобы на противозаконный контент от правительства, — говорится в сообщении.

24 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта
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