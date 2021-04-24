В Великобритании запустили самую мощную приливную турбину в истории

Компания Orbital Marine Power запустила самую мощную приливную турбину в Европе. Как только она будет подключена к Европейскому морскому энергетическому центру у Оркнейских островов, устройство сможет вырабатывать достаточно энергии, чтобы обеспечить электричеством 2 тыс. многоквартирных домов в Великобритании. Это одна из самых мощных турбин в мире, которая использует приливную энергию.

Строительство проекта началось в 2019 году. Новое устройство установили на приливную турбину предыдущего поколения SR2000 компании Orbital. Новая модель состоит из 235-метровой надстройки, соединенной с двумя другими турбинами, которые могут поворачиваться на 360 градусов. Это особенность позволит O2 генерировать энергию без необходимости двигаться. В будущем, по словам сотрудников Orbital, на O2 можно будет устанавливать еще более крупные лопатки.

Издание Engadget отмечает, что власти Великобритании уже давно планировали использовать энергию океана. Еще в 2015 году частная компания хотела построить первую в мире электростанцию в приливной лагуне у побережья страны. Этот проект был отвергнут правительством еще на стадии проектирования. Всего за день до объявления Orbital шотландская компания Mocean Energy представила Blue X — устройство для генерации энергии с помощью прилива и отлива.