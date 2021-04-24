В Европе начался бум электрокаров

На первом месте среди европейских стран — Германия (более 394 тысяч). Общее количество электрокаров в мире оценивается в 10 миллионов единиц. Наибольшее количество экологичных авто зарегистрировано в Китае (4,2 миллиона), Европе (3,2 миллиона) и США (1,7 миллиона).

В прошлом году в мире на учет было поставлено на 45 процентов электромобилей больше, чем в 2019. В Европе рост составил 143 процента, в Германии — 263 процентов, в Италии — 247 процентов, во Франции — 202 процента. Европа занимает первое место по количеству электромобилей в пересчете на тысячу жителей — 6,1. Среднемировой показатель составляет 1,4 электрокара.

Мировыми лидером оказалась Норвегия (81 электромобиль на тысячу жителей). В России было поставлено на учет 591 единиц за прошлый год. Общее количество электромобилей, поставленных на учет до 2020 года включительно, составило 1760 единиц. Это означает, что на тысячу россиян приходится ноль электромобилей.

В целом электромобили заняли 4,6 процента рынка новых транспортных средств (прирост на 1,9 процентных пункта по сравнению с 2019 годом).