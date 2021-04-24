Умер «крестный отец телевизионного кино» Чарльз Фрайс

Фрайс прославился как продюсер телесериала «Удивительный человек-паук», а также мини-сериала «Марсианские хроники» по мотивам книги Рэя Брэдбери. Он участвовал в производстве нескольких тысяч телевизионных передач, а также 140 телефильмов и мини-сериалов.

Начав свой путь с работы в компании Metromedia Productions, позже Фрайс создал свою под названием Fries Entertainment. Он также был членом фонда Caucus Foundation, который помогает в развитии молодому поколению режиссеров, продюсеров и сценаристов.