«  
  »

Умер «крестный отец телевизионного кино» Чарльз Фрайс

Американский кинопродюсер Чарльз Фрайс умер в возрасте 92 лет. Его называли крестным отцом телевизионного кино, сообщает Variety.

Фрайс прославился как продюсер телесериала «Удивительный человек-паук», а также мини-сериала «Марсианские хроники» по мотивам книги Рэя Брэдбери. Он участвовал в производстве нескольких тысяч телевизионных передач, а также 140 телефильмов и мини-сериалов.

Начав свой путь с работы в компании Metromedia Productions, позже Фрайс создал свою под названием Fries Entertainment. Он также был членом фонда Caucus Foundation, который помогает в развитии молодому поколению режиссеров, продюсеров и сценаристов.

24 апреля, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  