США представили «отличную антироссийскую стратегию»

США представили антироссийскую стратегию и объяснили введение ограничений против РФ. О плане действий Белого дома рассказал заместитель помощника президента США Далип Сингх в интервью Reuters.

По его словам, решение о санкциях против России Белый дом принял, чтобы создать «рычаги для дипломатического процесса».

«Наше намерение состояло в том, чтобы действовать пропорционально и применять целевой подход, а также сигнализировать, что у нас есть возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или обострит эскалацию в мире», — отметил Сингх.

Он подчеркнул, что «санкции — это просто инструмент, который может помочь в продвижении стратегии, в данном случае — создать рычаги для дипломатического процесса». По словам Сингха, «в случае с Россией целью этого процесса — более стабильные и предсказуемые отношения».

Чиновник подчеркнул, что результаты санкций, введенных США в отношении России, пока «довольно близки» к тому, на что рассчитывала администрация президента США Джо Байдена.

Напомним, 15 апреля США ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии. Москва в ответ на решение Белого дома сообщила о высылке 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против чиновников из администрации, как бывших, так и действующих, и рекомендовала американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.