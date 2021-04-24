Самые высокооплачиваемые звезды инстаграма — составлен список

Мировые знаменитости продолжают покорять сеть. Появился новый рейтинг самых высокооплачиваемых звезд инстаграма. Его возглавил голливудский актер Дуэйн Джонсон. За одно рекламное сообщение на личной странице он получает более миллиона долларов.

Исследование провела аналитическая компания Hopper HQ, которая специализируется на социальных сетях. Рейтинг, который опубликовали в сети, основывается на внутренних данных, прайсах рекламных агентств и иной информации, касающейся доходов знаменитостей и есть в открытом доступе.

Самые высокооплачиваемые звезды Инстаграма:

Актер Дуэйн Джонсон (229 миллионов подписчиков)

Цена за сообщение: 1 миллион 15 тысяч долларов

Блогер Кайли Дженнер (226 миллионов подписчиков)

Цена за сообщение: 986 тысяч долларов

Футболист Криштиану Роналду (277 миллионов подписчиков)

Цена за сообщение: 889 тысяч долларов

Светская львица Ким Кардашьян (215 миллионов подписчиков)

Цена за сообщение: 858 тысяч долларов

Певица Селена Гомес (221 миллион подписчиков)

Цена за сообщение: 848 тысяч долларов

Певица Бейонсе (172 миллиона подписчиков)

Цена за сообщение: 770 тысяч долларов

Певец Джастин Бибер (170 миллионов подписчиков)

Цена за сообщение: 747 тысяч долларов

Певица Тейлор Свифт (153 миллиона подписчиков)

Цена за сообщение: 722 тысячи долларов