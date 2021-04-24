Президент США Джо Байден назвал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором назвал массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. Полный текст заявления Байдена опубликован на сайте Белого дома.

Заявление было сделано в День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи, который отмечается 24 апреля.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб во время геноцида армян, — заявил президент. — С 24 апреля 1915 года, когда в Константинополе османскими властями были арестованы армянские интеллектуалы и общественные деятели, более полутора миллиона армян подверглись депортациям и казни, или погибли в ходе кампании, нацеленной на [их] уничтожение».

«Американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в геноциде, начавшемся сегодня 106 лет назад», — говорится в заявлении.

По оценкам армянских и многих независимых историков, во время Первой мировой войны в результате систематических убийств со стороны турецких войск погибли 1,5 млн армян. Власти Турции считают эту цифру завышенной и настаивают максимум на 500 тысячах погибших, объясняя убийства реалиями военного времени. Турция не признает случившееся в 1915 году «геноцидом» и категорически возражает против употребления этого термина по отношению к событиям 1915 года. Около 30 стран мира употребляют этот термин.

В 2019 году Конгресс США принял резолюцию, которая признает геноцидом массовое убийство и депортацию армян в 1915 году в Османской империи. Однако Джо Байден стал первым президентом США, употребившим в связи с этими событиями слово геноцид.

Накануне своего заявления Байден предупредил о намерении признать геноцид армян президента Турции Реджепа Эрдогана. Источник Bloomberg назвал телефонный разговор между политиками «напряженным». После публикации заявления Байдена Эрдоган заявил, что тема геноцида «политизируется третьими сторонами».