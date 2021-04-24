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Президент США Джо Байден назвал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором назвал массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. Полный текст заявления Байдена опубликован на сайте Белого дома.

Заявление было сделано в День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи, который отмечается 24 апреля.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб во время геноцида армян, — заявил президент. — С 24 апреля 1915 года, когда в Константинополе османскими властями были арестованы армянские интеллектуалы и общественные деятели, более полутора миллиона армян подверглись депортациям и казни, или погибли в ходе кампании, нацеленной на [их] уничтожение».

«Американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в геноциде, начавшемся сегодня 106 лет назад», — говорится в заявлении.

По оценкам армянских и многих независимых историков, во время Первой мировой войны в результате систематических убийств со стороны турецких войск погибли 1,5 млн армян. Власти Турции считают эту цифру завышенной и настаивают максимум на 500 тысячах погибших, объясняя убийства реалиями военного времени. Турция не признает случившееся в 1915 году «геноцидом» и категорически возражает против употребления этого термина по отношению к событиям 1915 года. Около 30 стран мира употребляют этот термин.

Турецкие войска ведут в тюрьму арестованных армян. Мезирех, апрель 1915 года
Турецкие войска ведут в тюрьму арестованных армян. Мезирех, апрель 1915 года

В 2019 году Конгресс США принял резолюцию, которая признает геноцидом массовое убийство и депортацию армян в 1915 году в Османской империи. Однако Джо Байден стал первым президентом США, употребившим в связи с этими событиями слово геноцид.

Накануне своего заявления Байден предупредил о намерении признать геноцид армян президента Турции Реджепа Эрдогана. Источник Bloomberg назвал телефонный разговор между политиками «напряженным». После публикации заявления Байдена Эрдоган заявил, что тема геноцида «политизируется третьими сторонами».

24 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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