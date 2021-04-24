Отец Джиджи Хадид заявил, что она всего добилась сама, но подписчики обнаружили обман

Сегодня успешная модель и молодая мама Джиджи Хадид празднует свой день рождения — ей исполняется 26 лет. Трогательно поздравить девушку с этим праздником одним из первых решил ее отец, 72-летний бизнесмен с миллионным состоянием Мохамед Хадид.

Он опубликовал в своем инстаграме пост, состоящий из архивных фото дочери, который сопроводил интересными фактами о ней. Так, отец звезды похвастался тем, что Джиджи окончила курс судебно-криминальной психологии Нью-Йоркского университета, является послом UNICEF в США и ряде других стран, а также отлично играет в баскетбол и ездит верхом.

Кроме того, Мохамед сообщил, что Джиджи всего добилась в своей карьере сама, не прибегая к материальной помощи родителей:

Какие из этих 20 вещей вы не знали о Джиджи Хадид? Первое — она всего добилась сама. Никогда не брала ни одного доллара у своих родителей.

Слова Мохамеда вызвали неоднозначную реакцию пользователей сети. Многие начали сомневаться в правдивости этого факта и даже вспомнили эпизоды из реалити-шоу «Реальные домохозяйки Беверли-Хиллз», в котором когда-то Джиджи снималась со своей мамой Иоландой.

В выпусках этой передачи звездные мать и дочь не скрывали, что ведут роскошный образ жизни. Многие также заявили, что иметь мать, которая в прошлом была успешной моделью, и отца с внушительным состоянием — уже само по себе огромная привилегия, которая и помогла Джиджи хорошо устроиться в жизни.

Джиджи Хадид с родителями

Всего добилась сама? Скорее, уже родилась с привилегиями…

Мама Джиджи — модель, и это, пожалуй, единственная причина, по которой у них с сестрой Беллой сейчас есть контракты. А ты влиятельный бизнесмен, который строил особняки в Беверли-Хиллз и Бель-Эйр… Она просто родилась богатой.

Иоланда же оплачивала квартиру Джиджи, когда она переехала в Нью-Йорк! Это показывали в реалити-шоу. Это не похоже на «ни разу не взяла ни доллара у родителей».

Добиться самому — это когда твои родители не имеют ни известного имени, ни огромного состояния. Нахождение в элитном обществе автоматически дает человеку привилегии, которых нет у простых людей,

— высказали свое возмущение интернет-пользователи.

Мохамед Хадид с маленькой дочерью Джиджи

Ни Мохамед, ни Джиджи пока никак не ответили на негативные комментарии подписчиков. Вместо этого бизнесмен опубликовал еще один поздравительный пост, в котором поблагодарил дочь за то, что семь месяцев назад она сделала его дедушкой.