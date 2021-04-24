Моника Беллуччи снялась для французского журнала и рассказала о материнстве

56-летняя Моника Беллуччи стала звездой обложки нового номера журнала Madame Figaro. У себя в инстаграме актриса поделилась, видимо, самыми любимыми кадрами из фотосессии.

На одном из фото, автором которых является Сабина Виллар, Моника позирует в сетчатом белом платье Dior, сидя в кресле. Другой кадр был сделан уже на свежем воздухе, и от него просто невозможно не зарядиться летним настроением. Ждем, когда сможем позировать в залитом солнцем саду, как делала и Моника в платье с цветочным принтом Lanvin.

Моника Беллуччи

Впрочем, и другие кадры съемки, которые уже распространили по сети поклонники актрисы, вряд ли оставят равнодушными.

Моника, которая сейчас занята на съемках нового фильма в Италии, нашла время и для интервью изданию и немного рассказала о новом проекте.

Это мой первый детский фильм, и мне очень весело на площадке,

— призналась Беллуччи.

Напомним, она играет «доброжелательную ведьму, спасающую детей» (так героиню описала сама Моника) в новом фильме «Колдунья приходит ночью 2».

Актриса также рассказала, что даже и мечтать не могла о столь долгой и успешной кинокарьере.

Когда я начинала, в 25 лет, я и представить себе не могла, что буду на съемочной площадке и когда мне будет 50,

— отметила она.

И расписание звезды весьма плотное — даже в 2020 году, когда из-за пандемии приостановились многие съемки, Моника была очень востребована. Так, она играет культовую шведскую актрису Аниту Экберг (все знают ее по фильму «Сладкая жизнь»), которая является одной из звезд золотого века итальянского кинематографа, в фильме «Девушка в фонтане» Антонжиулио Паницци. Среди ее актуальных проектов сериал L’Amour flou, созданный Canal+, а также фильм Les Fantasmes братьев Давида и Стефана Фонкинос, где ее партнершей по площадке стала Кароль Буке.

Как только театры вновь откроются, Беллуччи возобновит участие и в спектакле «Каллас», поставленном Томом Вольфом, где она в одиночестве читает на сцене личные письма греческой оперной дивы.

Актриса также рассказала, что две ее дочери, 16-летняя Дева и 11-летняя Леони, это ее абсолютный приоритет в жизни — материнство позволило ей открыть себя с новой стороны.

Но будьте осторожны, это не одно и то же для всех женщин. У меня много друзей, у которых нет детей, они не менее ярко выражают свою женственность,

— отметила Моника.