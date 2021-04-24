Дуэйн Джонсон приобрел особняк за 25 млн долларов

Известный американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон приобрел особняк в Лос-Анджелесе.

Покупка обошлась восьмикратному чемпиону промоушена WWE в 25 млн долларов. Особняк состоит из двух домов — основного и для гостей. Занимает он площадь в 1,4 гектара.

На территории особняка имеются теннисный корт, бейсбольное поле, крытый бассейн и бассейн на открытом воздухе.

В основном доме есть шесть спален, 11 ванных комнат, кинотеатр, помещение для записи музыки и тренажерный зал.

До этого особняк принадлежал актеру Полу Рейзеру, известному по съемкам в фильме Инопланетяне.