Болгарія оприлюднила докази причетності російських агентів до вибухів на військових складах країни у 2015 році — з’явилися дані, що вказують на присутність російських таємних агентів у Болгарії в той час, коли там сталася низка вибухів на військових складах. Загалом вібухи відбулися на 6 об»єктах на территорії Болгарії, передає телеканал «Прямий».

Про це повідомляє Radio Free Europe.

Після викриття російського сліду у вибухах на складі боєприпасів у Чехії у 2014 році один із колишніх міністрів оборони Болгарії закликав відновити розслідування щодо подібних вибухів, що сталися на військових складах цієї країни.

Зазначається, що новий аналіз болгарської служби надав додаткові докази, які вказують на можливий зв’язок між російським агентством військової розвідки – ГРУ – та болгарськими вибухами.

Так, приблизно під час вибухів на заводі у Вазові навесні 2015 року щонайменше шість росіян, яких ідентифікували як агентів ГРУ, регулярно приїжджали та виїжджали до Болгарії.

До того, дані про польоти та інформація про відстеження GPS, вперше зібрані Bellingcat, вказують на присутність ще одного агента ГРУ з дати вибухів 2014 року.

Нагадаємо, двоє російських спецагентів, які підозрюються у підриві чеського складу з боєприпасами у 2014 році, втекли в РФ через аеропорт Відня “Швехат” за кілька годин після вибуху.