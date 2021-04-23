Зак Эфрон расстался с возлюбленной

Голливудский актер Зак Эфрон расстался со своей возлюбленной — австралийской моделью Ванессой Валадарес.

Инсайдер издания рассказал, что инициаторов разрыва стал сам Зак. Этому послужили съемки модели в скандальном реалити-шоу от Netflix Byron Baes.

Отметим. что жители города Байрон-Бей бойкотируют это реалити, опасаясь за репутацию родного города.

«Зак очень хороший человек, которому нужна искренняя и не оторванная от жизни спутница. На прошлой неделе он отправил Ванессу домой со съемок своего тревел-проекта. Возможно, шанс на воссоединение еще был. Уверен, что последней каплей стали истории о том, что она снималась в Byron Baes, и, будто-бы он помог ей в этом», — рассказал инсайдер.

Добавим, что слухи о расставании подтвердил и близкий друг Эфрона — радиоведущий Кайл Сандилендс. В эфире KIIS FM он рассказал, что позвонил актеру и лично услышал от него о расставании с девушкой.

Пара была в отношениях с лета прошлого года. Когда они познакомились, Валадарес была официанткой, только начиная модельную карьеру. За время отношений с актером карьера Ванессы пошла в гору.