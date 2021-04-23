Влітку вартість газу істотно зросте – Нацбанк

У Національному банку України вважають, що вартість природного газу влітку 2021 року вдвічі перевищить вартість минулого літа.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за квітень 2021 року, оприлюдненому на сайті НБУ.

“Очікується, що влітку вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа. Відтак внесок газу сформує більше третини річної адміністративної інфляції в ІІ кварталі”, – йдеться в прогнозі.

Водночас, як вважають в НБУ, до кінця року ціна на газ встановиться на рівні відповідних показників 2020 року.

“За підсумками 2021 року ціна газу буде близькою до минулорічної завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року та посиленню конкуренції на внутрішньому ринку”, – йдеться в прогнозі.