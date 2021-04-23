Вертолет на Марсе сделал второй полет

Первый внеземной дрон «Индженьюити» совершил второй полет в атмосфере Марса. На этот раз дрон поднялся на высоту в пять метров, после чего отлетел в сторону на два метра, а затем вернулся в начальную точку, сообщается в твиттере NASA.

Беспилотный вертолет «Индженьюити» прибыл на Красную планету в феврале этого года, а 19 апреля совершил первый в истории полет в атмосфере Марса. Это доказало, что дроны способны взлетать и садиться в разреженной атмосфере, быть устойчивыми к небольшому ветру и низким температурам, а также выполнять простейшие фигуры пилотажа в виде поворота вокруг вертикальной оси и вести фотосъемку местности.

Второй полет, состоявшийся в 13:30 по Московскому времени 22 апреля, был дольше чем первый. Вначале дрон поднялся на высоту пять метров, затем ненадолго завис и, слегка наклонившись в воздухе, отлетел в сторону на два метра. После этого «Индженьюити» вновь завис в воздухе, развернулся и получил снимки при помощи камер, а затем вернулся в первоначальную точку, где успешно сел.

Через несколько дней произойдет третий полет, на этот раз дальность отлета от начальной точки составит 20 метров. После того как программа испытаний будет завершена, ровер покинет дрон, который навсегда останется на поверхности Марса.