В Италии решили законодательно запретить плохое мороженое

В Италии решили бороться с недобросовестными продавцами мороженого, которые с помощью сжатого воздуха заставляют десерты выглядеть более объемными. Таким образом страна намерена защитить честь своих всемирно известных стендов с джелато, сообщает The Sidney Morning Herald.

Отмечается, что законодатели рассматривают санкционные меры для продавцов, не соблюдающих стандарты качества продукции, в размере до 10 тысяч евро (920 тысяч рублей). Идея о введении наказаний вызвала негатив у продавцов. Они в частности указали на то, что использование сжатого воздуха не всегда указывает на непрофессионализм мастера.

«Итальянское мороженое — один из гастрономических символов нашей страны, наряду с пастой и пиццей. Но наши законы не защищают кустарное мороженое и производителей, которые его делают», — заявил сенатор-социалист Риккардо Ненчини, один из сторонников законопроекта.

Законопроект также запрещает использование в мороженом различных альтернатив свежим ингредиентам: искусственных ароматизаторов, красителей и гидрогенизированных жиров. Кроме того, отраслевые правила производителей мороженого запрещают использовать более 30 процентов воздуха в смеси. Однако недобросовестные продавцы иногда доводят эту долю до 80 процентов, а следовательно, по мнению парламентариев, они продают воздух.