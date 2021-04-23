Уряд Зеленського схвалив законопроєкт про скасування права на безкоштовні 2 гектари землі для українців

Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до закону про консолідацію земель сільгосппризначення — він, зокрема, передбачає зміни, які можуть означати скасування права українців на безкоштовні 2 га землі.

Про схвалення законопроєкту повідомив у Telegram постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону «Про особисте селянське господарство» — пропонують прибрати частину ст.5 про те, що для ведення особистого сільського господарства використовуються передані у власність 2 га землі.

Фото: Telegam нардепа Олексія Гончаренка

Це ті безкоштовні 2 гектари, на які, відповідно до законодавства, мають право всі українці.

Це рішення ще має підтримати Верховна Рада.

Крім цього, у законопроєкті йдеться про підстави, способи та порядок проведення консолідації земель.

«Також пропонується визначити новий вид документації із землеустрою, відповідно до якої здійснюватимуться заходи, пов’язані з проведенням консолідації земель.

Консолідація земель — комплекс організаційних, правових, землевпорядних та інших заходів, що полягає в економічно обґрунтованому об’єднанні землевласниками земельних ділянок всіх категорій та форм власності, місце розташування, розміри та конфігурація яких забезпечують стале землекористування», — зазначив Мокан.

«Проєкти землеустрою щодо консолідації земельних ділянок розробляються з метою усунення недоліків земельних ділянок (черезсмужжя, дрібноконтурність, відсутність доступу до доріг та комунікацій тощо), а також можуть передбачати здійснення заходів щодо поділу, об’єднання, обміну, купівлі-продажу земельних ділянок, встановлення земельних сервітутів, укладення, зміни договорів про користування земельними ділянками», — додав він.

Зазначається, що строк оренди земельних ділянок с/г призначення не може бути меншим 7 років, а ділянок меліоративних земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація — не меншим, ніж 10 років.

«У зв’язку із запровадженням в Україні з 1 липня 2021 року ринкового обігу земель с/г призначення виникає необхідність встановлення правила про примусову консолідацію на основі права власності.

У країнах Європи з розвиненими правовими системами та діючим принципом верховенства права наявний багатий досвід правового регулювання цих відносин: консолідація здійснюється в багатьох випадках за рішенням суду чи квазісудових органів на підставі спеціальних проєктів», — заявив також нардеп.

https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/21/673220/