Умер рэпер Shock G — друг Тупака Американский хип-хоп-исполнитель Shock G (настоящее имя — Грегори Джейкобс, также известен как Humpty Hump) умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на его отца Эдварда Рэйкера. Родственник музыканта заявил, что его тело было обнаружено в номере одного из отелей в городе Тампа, штат Флорида. Причина смерти не уточняется. Shock G был лидером хип-хоп-группы Западного побережья Digital Underground, которую основал в 1987 году вместе с артистами Chopmaster J и Kenny-K. Артист наиболее известен по вышедшему в 1990-м хиту The Humpty Dance. В составе Digital Underground, просуществовавшего до 2008 года, в разное время выступали около 40 различных рэперов, в том числе Тупак Шакур, карьера которого была запущена благодаря участию в коллективе. Первой выпущенным треком, на котором Тупак читает рэп, стала композиция Same Song от Digital Underground. Shock G также принял участие в записи второго сингла Тупака I Get Around и спродюсировал его дебютный альбом 2Pacalypse Now. Тупак Шакур был убит в 1996 году во время конфликта, развернувшегося между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий Америки.