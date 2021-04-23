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Ученые выявили три этапа старения человека

Ученые выявили три этапа старения человека

Утверждение о непрерывном старении человека со дня его рождения до самой смерти подверглось сомнению в результате исследований проведенных учеными Стэнфордского университета. Теория постепенного старения организма может быть заменена гипотезой о трех этапах развития человека, на каждом из которых клетки претерпевают качественные изменения. Примечательно, что такой подход позволит повысить эффективность ранней диагностики многих заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

Новое исследование Стэнфордского университета предполагает, что теория о непрерывном процессе старения, влияющем на мозг, кожу, сердце и тело с одинаковой скоростью, в корне неверно. Ученые утверждают, что существует три возраста, определяющие критические изменения в организме. Это 34; 60 и 78 лет. Именно на этих этапах жизни количество белков в плазме крови человека претерпевает значительное изменение. Для доказательства гипотезы была изучена плазма крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет.

Исследованию подвергались около 3 тысяч различных типов белка. В ходе анализа было выяснено, что на протяжении десятилетий их доля оставалась приблизительно на одном уровне, однако скачкообразные изменения происходили в возрасте 34; 60 и 78 лет. Исследователи связывают эти изменения на уровне белка со значительными изменениями в организме в целом.

Ученые сделали вывод, что именно белковый состав крови и оказывает решающий влияние на процесс старения организма. Косвенным подтверждением гипотезы стал ранее проведенный эксперимент с переливанием крови от молодых мышей более старым особям, что приводило к положительным изменениям в здоровье животных.

Источник: focus

23 апреля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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