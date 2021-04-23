Ученые выявили три этапа старения человека

Утверждение о непрерывном старении человека со дня его рождения до самой смерти подверглось сомнению в результате исследований проведенных учеными Стэнфордского университета. Теория постепенного старения организма может быть заменена гипотезой о трех этапах развития человека, на каждом из которых клетки претерпевают качественные изменения. Примечательно, что такой подход позволит повысить эффективность ранней диагностики многих заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

Новое исследование Стэнфордского университета предполагает, что теория о непрерывном процессе старения, влияющем на мозг, кожу, сердце и тело с одинаковой скоростью, в корне неверно. Ученые утверждают, что существует три возраста, определяющие критические изменения в организме. Это 34; 60 и 78 лет. Именно на этих этапах жизни количество белков в плазме крови человека претерпевает значительное изменение. Для доказательства гипотезы была изучена плазма крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет.