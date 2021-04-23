У принца Филипа обнаружили еврейских предков

Луи Маунтбеттен, дед Филипа, имел еврейские корни по линии матери, Юлии фон Гауке. Отцом Юлии был выдающийся польский военачальник немецкого происхождения Маврикий (Морис) Гауке, занимавший пост заместителя военного министра Речи Посполитой накануне ее ликвидации. Он был возведен в графское достоинство и погиб в 1830 году, во время польского восстания. Он встретился с толпой революционеров, которые призвали его возглавить восстание. Обратился к ним с речью, в которой называл их действия безумными и советовал разойтись по домам. Был убит вместе с сопровождавшими его лицами в возрасте 55 лет. Его жена, графиня София Гауке (урожденная Лафонтен), погибла в результате того же восстания год спустя. Именно она, по слухам, происходила из крещеных евреев сефардского происхождения из Бордо.

Детей взял под личную опеку император. Повзрослев, Юлия стала фрейлиной у цесаревны Марии Александровны, жены будущего Александра II. Навещавший сестру принц Александр Гессенский закрутил с Юлией роман. Юлия забеременела, влюбленные покинули русский двор и поженились в 1851 году. Поскольку по гессенским законам браки членов царствующего дома с простыми дворянами не допускались, пара была лишена прав на наследование гессенского престола. Юлия с детьми получила титул графини, а затем принцессы Баттенберг. Баттенберги были признаны в качестве морганатической ветви гессен-дармштадтского дома.

Есть много общего между историей предков принца Филиппа и супруга королевы Виктории, принца Альберта (которые, в свою очередь, были предками Филипа). Оба считаются модернизаторами, оба пережили трудные времена при английском дворе, и у обоих было трудное детство. Кроме того, по слухам, оба имели еврейские корни.

Что касается принца Альберта, многие сильно подозревали, что он не был сыном Эрнеста I, герцога Саксен-Кобург-Готского. 18-летняя жена Эрнеста, принцесса Луиза, была отчаянно несчастна с неверным мужем, говорили, что у нее был роман со слугой вдовствующей герцогини Августы Кобургской в ​​замке Эренбург. В результате ее изгнали из семьи. Сын Луизы, Альберт, воспитывался как сын герцога, но ему больше никогда не разрешали видеться с матерью. Того самого слугу звали Фридрих Блюм.

Блюм происходил из еврейской семьи из Тукумса (ныне Латвия). Он крестился и женился на некоей вдове. Его потомки обосновались в Лондоне.

Конечно, строгих доказательств нет, но слух сохранился и фигурирует в книге Ричарда Сотника The Coburg Conspiracy («Кобургский заговор»), опубликованной в 2008 году. В чем мы можем быть уверены, так это в том, что принц Альберт не унаследовал сифилис, который герцог Саксен-Кобург-Готский передал своему другому сыну, Эрнесту.

Ходили слухи, что отцом принца Альберта мог быть не Блюм, а другой мужчина. Но если это было так, то большинство королевских семей Европы (и все потомки королевы Виктории) имеют примесь еврейской ДНК.

Илья Амигуд