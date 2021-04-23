Торт, свечи и поцелуи: Колсон Бэйкер отметил 30-летие с возлюбленной Меган Фокс и друзьями

Вчера Колсон Бэйкер, больше известный под творческим псевдонимом Machine Gun Kelly, отпраздновал свое 30-летие. По этому случаю его 34-летняя возлюбленная Меган Фокс поделилась в своем инстаграме их новым совместным снимком, под которым оставила поздравление для бойфренда.

С днем рождения, белокурый ангелок,

— подписала фото с любимым актриса.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер

Днем ранее, в ночь со среды на четверг, Колсон Бэйкер закатил шумную вечеринку по случаю своего юбилея. На празднике он гулял с возлюбленной и многочисленными друзьями, среди которых был и его коллега Трэвис Баркер вместе со своей девушкой Кортни Кардашьян.

Я вырасту следующим летом. С уважением, именинник,

— подписал снимки с вечеринки рэпер в своем инстаграме.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер, Колсон Бэйкер и Меган Фокс

Колсон Бэйкер с друзьями

Колсон вместе с возлюбленной и друзьями веселился всю ночь: они танцевали, читали рэп и не забывали делать совместные фото для соцсетей. Под конец вечеринки Колсон в присутствии гостей загадал заветные желания, нежно поцеловал Меган и задул свечи на трехъярусном праздничном торте.

Кстати, недавно источник из близкого круга звездной пары сообщил, что Меган и Колсон планируют большое совместное будущее. Сейчас рэпер постепенно сближается с тремя сыновьями возлюбленной от ее бывшего мужа Брайана Остина Грина.

Колсон знакомится с детьми Меган. Она очень любит своих мальчиков, они всегда будут для нее главным приоритетом. Меган очень рада, что они хорошо приняли Колсона,

— поделился инсайдер.

Напомним, о расставании Меган Фокс и Брайана Остина Грина после 10 лет брака стало известно в мае прошлого года. Вскоре после этого актриса закрутила роман с Колсоном Бэйкером. При этом сам Грин опроверг, что их расставание с женой как-то связано с рэпером.