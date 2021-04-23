США создадут 51 штат

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о предоставлении федеральному округу Колумбия статуса 51-го штата.

Об этом сообщает The Washington Times.

В подконтрольной демократам Палате представителей документ был одобрен 216 голосами, против — 208.

Документ предусматривает отделить 2 квадратных мили (5,2 км) земли Вашингтон, чтобы они служили федеральным округом. Он будет включать Белый дом, Капитолий США и Национальный аллею. Остальные 66 квадратных миль (165 км) земли станут 51-м штатом США под названием Вашингтон, Содружество Дугласа, в честь борца за права темнокожих и лидера движения за отмену рабства Фредерика Дугласа.

Для принятия законопроекту он теперь должен быть одобрен Сенатом, где республиканцы и демократы одинаковое количество голосов, поэтому документ вряд ли наберет необходимую поддержку.

Летом прошлого года Палата представителей уже принимала похож законопроект, однако Сенат его так и не утвердил.

Республиканцы против этого мероприятия, заявляя, что это не более чем попытка укрепить власть демократов в Конгрессе, добавив представительство, ведь жители округа преимущественно голосуют за Демократическую партию.

В случае создания это станет самым маленьким штатом с территорией, равной территории одного из районов Киева. В то же время, он сможет делегировать в Сенат двух представителей и одного представителя — в нижнюю палату.

Последний раз новые штаты появились в США в 1959 году, когда этот статус получили Аляска, став 49-м штатом, и Гавайи (50-й штат).

В округ Колумбия входят американская столица Вашингтон, а также Джорджтаун и графство Вашингтон. Округ был создан вместе с городом для того, чтобы столица США не подчинялась ни одному штату.