Россияне стали меньше есть — нечего и не на что

Обвал доходов, потеря работы и стремительное ускорение инфляции вынуждают россиян экономить на еде.В первом квартале на фоне рекордного за 6 лет роста цен на продукты потребители с двузначной скоростью сократили покупки наиболее подорожавших продовольственных товаров, следует из подсчетов «Тинькофф Data», которые приводит «Коммерсант».

Расходы на овощи и фрукты рухнули на 30-60%, на мясо — на 25%. Хлебобулчных изделий люди купили на 40% меньше, чем годом ранее.

При том общая инфляция в России оценивается в 5,8%, темпы роста цен на продовольствие уже к началу марта превысили 8,4%, а на отдельные продукты оказались в разы выше.

Так, например, к началу марта, овощи и фрукты стоили на 16,6% дороже, чем год назад, куриное мясо — на 13%, подсолнечное масло — на 26,6%, куриные яйца — на 28,2%, сахар-песок — на 64%.

При этом реальные зарплаты, согласно Росстату, выросли лишь на 1,6% (за январь-февраль), реальные пенсии начали сокращаться впервые с 2016 года — на 0,1% за февраль.

Данные о реальных располагаемых доходах населения за первый квартал Росстат не опубликовал: в докладе «О социально-экономическом положении» страны, представленном за день до послания президенту Федеральному собранию, цифры оказались изъяты.

Попытки сократить траты на фоне растущей инфляции привели к росту популярности среди россиян магазинов-дискаунтеров — в этот формат начали активно выходить крупнейшие ритейлеры, включая X5, «Магнит», «Ленту», указывает консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова.

Одновременно взлетел спрос на ультрадешевую одежду. У сети Familia выручка по итогам первого квартала 2021 года прибавила 30%, а трафик покупателей вырос на 15%, рассказал «Ъ» ее представитель.