https://playwithspot.formant.io/
https://playwithspot.formant.io/
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Роботом-собакой Spot от Boston Dynamics можно поуправлять бесплатно
IT-компания Formant из Сан-Франциско запустила бесплатный сервис, позволяющий любому попробовать поуправлять легендарным роботом-собакой Spot от Boston Dynamics. Сделать это можно через браузер любого устройства. Для этого нужно зайти на сайт проекта, занять место в очереди и подождать. Ваши клики по клавиатуре или джойстику позволят двигать робота в любом направлении и даже заставить его танцевать на месте. На сайте есть ограничение по времени — управлять Spot можно только 90 секунд, зато неограниченное количество раз — чтобы повторить, зарегистрируйтесь в очереди еще раз.
https://playwithspot.formant.io/
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