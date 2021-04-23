Ханаанская надпись, найденная в Израиле — «недостающее звено» в истории алфавита В Италии решили законодательно запретить плохое мороженое » Роботом-собакой Spot от Boston Dynamics можно поуправлять бесплатно

https://playwithspot.formant.io/ IT-компания Formant из Сан-Франциско запустила бесплатный сервис, позволяющий любому попробовать поуправлять легендарным роботом-собакой Spot от Boston Dynamics. Сделать это можно через браузер любого устройства. Для этого нужно зайти на сайт проекта, занять место в очереди и подождать. Ваши клики по клавиатуре или джойстику позволят двигать робота в любом направлении и даже заставить его танцевать на месте. На сайте есть ограничение по времени — управлять Spot можно только 90 секунд, зато неограниченное количество раз — чтобы повторить, зарегистрируйтесь в очереди еще раз.