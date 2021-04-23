«  
  »

Роботом-собакой Spot от Boston Dynamics можно поуправлять бесплатно

IT-компания Formant из Сан-Франциско запустила бесплатный сервис, позволяющий любому попробовать поуправлять легендарным роботом-собакой Spot от Boston Dynamics. Сделать это можно через браузер любого устройства. Для этого нужно зайти на сайт проекта, занять место в очереди и подождать. Ваши клики по клавиатуре или джойстику позволят двигать робота в любом направлении и даже заставить его танцевать на месте. На сайте есть ограничение по времени — управлять Spot можно только 90 секунд, зато неограниченное количество раз — чтобы повторить, зарегистрируйтесь в очереди еще раз.
https://playwithspot.formant.io/
Boston Dynamics,Spot
23 апреля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  