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Раскрыта идея режиссера: как создавалась финальная сцена «Титаника»

Раскрыта идея режиссера: как создавалась финальная сцена "Титаника"

В китайских кинотеатрах состоялась премьера документальной ленты под названием «Шесть», в которой рассказывается история о восьми китайских пассажирах третьего класса на легендарном Титанике: Ах Лам, Фанг Ланг, Лен Лам, Чеонг Фу, Чанг Чип, Лин Хи, Ли Бинг и Ли Лин.

После столкновения корабля с айсбергом двое мужчин погибли, пятеро сбежали с лайнера на спасательных шлюпках, а восьмой – Фанг Ланг – смог спастись с помощью деревянной доски, за которую он отчаянно держался посреди бушующего океана.

Именно эта реальная история была взята за основу для финальной сцены в «Титанике» кинорежиссера Джеймса Кэмерона. Ведь в конце фильма главные герои держатся за деревянную доску, чтобы выжить.

В фильме «Шесть» в центре внимания окажутся китайцы и невероятная история их спасения. Режиссерами новой киноработы являются Артур Джонс и Стивен Шванкерт.

Всего через день после прибытия в Нью-Йорк шестеро мужчин подверглись критике со стороны прессы из-за Закона об исключении китайцев. Когда исследовательская группа The Six нашла потомков выживших, некоторые даже не подозревали, что их родственники были на борту корабля, потому что они никогда не говорили о катастрофе.

23 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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