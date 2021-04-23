Раскрыта идея режиссера: как создавалась финальная сцена «Титаника»

В китайских кинотеатрах состоялась премьера документальной ленты под названием «Шесть», в которой рассказывается история о восьми китайских пассажирах третьего класса на легендарном Титанике: Ах Лам, Фанг Ланг, Лен Лам, Чеонг Фу, Чанг Чип, Лин Хи, Ли Бинг и Ли Лин.

После столкновения корабля с айсбергом двое мужчин погибли, пятеро сбежали с лайнера на спасательных шлюпках, а восьмой – Фанг Ланг – смог спастись с помощью деревянной доски, за которую он отчаянно держался посреди бушующего океана.

Именно эта реальная история была взята за основу для финальной сцены в «Титанике» кинорежиссера Джеймса Кэмерона. Ведь в конце фильма главные герои держатся за деревянную доску, чтобы выжить.

В фильме «Шесть» в центре внимания окажутся китайцы и невероятная история их спасения. Режиссерами новой киноработы являются Артур Джонс и Стивен Шванкерт.

Всего через день после прибытия в Нью-Йорк шестеро мужчин подверглись критике со стороны прессы из-за Закона об исключении китайцев. Когда исследовательская группа The Six нашла потомков выживших, некоторые даже не подозревали, что их родственники были на борту корабля, потому что они никогда не говорили о катастрофе.