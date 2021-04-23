Психологи объяснили главный секрет женского флирта

Американские и канадские психологи выяснили, что легкие прикосновения могут быть успешнее во время конкурентного флирта у женщин, чем более сексуализированные жесты. Ученые спросили у 91 женщины, какими приемами они пользуются, флиртуя с мужчиной, когда в поле зрения появляется потенциальная конкурентка, а затем оценили эффективность этих приемов, опросив еще 139 человек. Работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences.

Флиртуя, один человек может продемонстрировать другому заинтересованность в сексуальных отношениях. Существует теория, что флирт — это эволюционный механизм, необходимый для успешного продолжения рода и такое поведение людей практически инстинктивно. Неудивительно, что механику флирта часто исследуют. Например, авторы статьи 2016 года обнаружили, что для мужчин чаще срабатывали приемы флирта, демонстрирующие сексуальную доступность женщины. Несмотря на обширные исследования о женском флирте, они обычно предполагают, что двое людей остаются наедине. Но на пути женщины к потенциальному партнеру может встать другая женщина, и флирт в таком случае, скорее всего, будет другим.

Американские ученые Джоэл Уэйд (T.Joel Wade) и Элизабет Кларк (Elizabeth Clark) из Университета Бакнелла вместе с канадской исследовательницей Мэриэнн Фишер (Maryanne L.Fisher) из Университета Святой Марии решили изучить, какие невербальные сигналы будут использовать женщины с целью привлечь мужчину, если на горизонте появляется соперница.

К участию в исследовании ученые пригласили 91 гетеросексуальную женщину из Северо-Восточного университета в Бостоне, где авторы разместили объявление о наборе. Возраст участниц варьировался от 18 до 58 лет. Некоторые из них были студентками, которым пообещали зачет по вводному курсу психологии.

Женщинам предложили представить следующую ситуацию: «Вы приходите на вечеринку и видите симпатичного мужчину на другом конце комнаты. Приближаясь к нему, вы замечаете, что он разговаривает с другой женщиной. Как, не используя слов, вы могли убедить его переключиться на вас, а также дать понять другой девушке, что она здесь лишняя?» Участницы должны были подробно описать свои действия в письменном виде.

Ученые насчитали 187 различных невербальных сигналов, которые описали участницы. Схожие поведенческие паттерны объединяли, а действия, встречающиеся пять раз и более, выделяли и на их основании составляли окончательный список. В него попало 11 следующих приемов: женщина долго смотрит мужчине в глаза, машет ему рукой, танцует, когда мужчина смотрит, смеется над его шутками, улыбается, протискивается мимо и как бы случайно задевает его, обнимает мужчину, прикасается к его рукам, плечам и груди, флиртует с другими мужчинами, становится между ним и другой женщиной, либо проявляет пренебрежение к сопернице (например, закатывая глаза).

Для второй части эксперимента ученые пригласили 139 гетеросексуальных участников — 89 женщин и 50 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет. Некоторые из них окончили курсы психологии в Северо-Восточном университете. Участникам нужно было внимательно ознакомиться с 11 действиями и оценить каждое по семибалльной шкале с точки зрения того, насколько успешно оно могло бы заставить соперницу отступить, а мужчину — заинтересоваться. В этой шкале «7» означает высокую эффективность, «4» — умеренную, а «1» — очень низкую.

Наиболее эффективными оказались: прикосновение, зрительный контакт, объятие, смех над шутками и действие, когда женщина становится между мужчиной и соперницей. Явных различий в оценке сигналов участниками женского и мужского пола замечено не было.

Средняя воспринимаемая эффективность кокетливых действий

Прием, который участники оценили как самый эффективный, — это прикосновение к рукам, плечам и груди. Такие сигналы как этот называют «сигналами связи» (с английского tie signs). К ним относятся невербальные и вербальные знаки, которые публично демонстрируют близость между двумя людьми. С помощью таких сигналов женщина дает понять другим женщинам, что этот мужчина уже занят. Интересно, что участники без опыта романтических отношений посчитали этот прием более эффективным, чем участники, которые имели романтический опыт.