Подборка фильмов с Джеком Николсоном — что посмотреть

Сегодня, 22 апреля, исполняется 84 года Джеку Николсону. Карьеру блестящего американского актера украсили 12 номинаций на Оскар.

Также Николсон является обладателем множества других наград, в том числе семи «Золотых глобусов», шести премий Национального совета кинокритиков Соединенных Штатов Америки и лауреатом премии Гильдии киноактеров США. Яркая подборка фильмов с актером – далее в сюжете.

«Китайский квартал», номинант премии Оскар 1975 года

Сценаристу Роберту Тауну предложили адаптировать «Великого Гэтсби». Ему хотели выписать баснословный по тем временам гонорар – 175 тысяч долларов.

Но Таун отказался ради собственного оригинального проекта. На сценарий «Китайского квартала» потратили 10 месяцев.

Результатом стал детектив про Лос-Анджелесских богачей и бедных, заговоры и скандалы, махинации и коррупцию. В фильме Джек Николсон сыграл главную роль и попал в список номинантов Американской киноакадемии.

«Пролетая над гнездом кукушки», лауреат премии Оскар 1976 года

Пятая попытка Николсона взять в руки заветную золотую статуэтку. Тогда актер иронично шутил, что, может, ему дадут награду из жалости.

Отметим! В результате экранизация романа Кена Кизи стала главным фильмом Оскара 1976 года и выиграла в 5 из 9 номинаций. Тогда и Николсон завоевал свой первый Оскар за лучшую мужскую роль.

«Пролетая над гнездом кукушки» – фильм про мелкого уголовного весельчака, который симулирует сумасшествие, надеясь «откосить» от неминуемой тюрьмы в психиатрической больнице.

Выходка героя удается, однако оказывается, что режим безумца ничуть не слаще тюремного.

«Несколько хороших парней», номинация на Оскар 1993 года

Дебютный голливудский сценарий Аарона Соркина. Тогда еще никто не знал, что он – будущий маэстро диалогового кино.

Действие картины разворачивается в зале суда и душных комнатах, где Том Круз разрабатывает стратегию защиты незаконно обвиненного вояки. Джек Николсон сыграл оппонента Круза, представителя армии, желавшего «замять» конфликт.

Сценарий Соркина критики обозвали предсказуемым, но фильм все равно оценили – во многом благодаря Николсону.

Сам актер скромно заметил, что 5 миллионов его гонорара – один из редких случаев, когда такие большие деньги были потрачены не зря. Видимо, это была инвестиция в одну из лучших актерских работ 1992 года.

«Лучше не бывает», номинация на Оскар 1998 года

В 1997 году Джек Николсон в третий раз снялся у режиссера Джеймса Брукса. Он сыграл неуравновешенного, одинокого мизантропа Мелвина, который страдает паранойей и совсем не любит животных, особенно соседскую собаку.

Изначально главную роль предлагали Джону Траволте, но тот отклонил предложение. А мог бы получить Оскар за лучшую мужскую роль, как это удалось сделать Джеку Николсону.

«О Шмидте», номинация на Оскар 2003 года

В который раз роль предлагали одному актеру, а досталась Джеку Николсону, и он «выжал» из нее максимум. Александр Пейн отправил в путешествие очередного персонажа, переживающего кризис. Уоррен Шмидт садится в жилой трейлер и едет через всю страну в поисках смысла жизни.

Сначала за руль должен был сесть Билл Мюррей, но он отказался. В итоге все почести собрал Джек Николсон. Как бы то ни было, Мюррей свое наверстал год спустя, получив номинацию за «Трудности перевода».

Николсона считают одним из величайших актеров в истории кино. Сейчас он не снимается в фильмах. Но даже если актер уже никогда не появится на больших экранах, он, сыграв в более чем 70 картинах, оставил нам такое наследство фильмов и столько бесконечных вариаций себя, что зрители всегда могут к нему обратиться.