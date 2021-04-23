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Ольга Бузова поразила слишком коротким платьем

Рейтинг дня: поклонники раскритиковали слишком короткое платье Ольги Бузовой

Накануне Ольга Бузова похвасталась своим появлением на премии «Топ-100 успешных людей России». «Рада быть сегодня хедлайнером этого мероприятия. Увидимся на сцене. Спасибо за доверие!», — отметила звезда в Инстаграме.

Рейтинг дня: поклонники раскритиковали слишком короткое платье Ольги Бузовой

Образ для такого значимого события певица выбрала неоднозначный. Платье золотого оттенка, украшенное перьями и стразами. Волосы уложены локонами на одну сторону, а макияж подчёркивает взгляд. Ощущение, что Бузова едва втиснулась в платье и не может дышать, лишь улыбаться. Особое внимание заслуживает декольте и длина наряда. И то, и другое — экстремальное!

Рейтинг дня: поклонники раскритиковали слишком короткое платье Ольги Бузовой

Если про вырез поклонники промолчали, то короткая юбка у платья была прокомментирована большинством. Сложно представить, как в подобном наряде можно идти и сидеть, а тем более подниматься по ступенькам, например, за своей наградой на сцену. А Вам понравился образ Ольги?

Рейтинг дня: поклонники раскритиковали слишком короткое платье Ольги Бузовой
23 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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