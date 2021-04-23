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Неопознанный объект нашли рядом с местом пропажи индонезийской подлодки

Рядом с местом пропажи подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-402 обнаружили неопознанный объект. Об этом заявил начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно, передает газета The Guardian.

По словам Маргоно, спасатели нашли неопознанный объект с высоким магнетизмом на глубине 50-100 метров. Власти надеются, что это и есть пропавшая подлодка, и сейчас в этот район направляется корабль с эхолокатором, чтобы проверить их догадки. На субмарине осталось кислорода на одни сутки.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь. Предположительно, в настоящий момент субмарина находится в водах Северного Бали на глубине 700 метров. 21 апреля рядом с островом Бали, где исчезла подлодка, были найдены следы разлива нефти.

23 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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