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На Netflix вышел фэнтези-сериал «Тень и кость» по одноимённой книге писательницы Ли Бардуг

«Тень и кость» основан на одноимённом романе американской писательницы Ли Бардуго, которая придумала свою вселенную «Гришавёрс», а жанр назвала «царьпанком» — из-за того, что при создании книжного цикла она вдохновлялась культурой Российской империи.

Шоураннером сериала выступил Эрик Хайссерер, ранее работавший над «Прибытием» Дени Вильнёва в качестве сценариста. Одну из главных ролей в «Тени и кости» исполнил Бен Барнс, известный по фильмам «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» и «Дориан Грей».

23 апреля, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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