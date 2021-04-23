Американский генерал предупредил об угрозе краха афганских вооруженных сил после ухода США Интернет портал Stavki.ua и обзор CS GO » На Netflix вышел фэнтези-сериал «Тень и кость» по одноимённой книге писательницы Ли Бардуг «Тень и кость» основан на одноимённом романе американской писательницы Ли Бардуго, которая придумала свою вселенную «Гришавёрс», а жанр назвала «царьпанком» — из-за того, что при создании книжного цикла она вдохновлялась культурой Российской империи. Шоураннером сериала выступил Эрик Хайссерер, ранее работавший над «Прибытием» Дени Вильнёва в качестве сценариста. Одну из главных ролей в «Тени и кости» исполнил Бен Барнс, известный по фильмам «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» и «Дориан Грей».