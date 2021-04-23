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Країни Балтії вишлють російських дипломатів

Країни Балтії вишлють російських дипломатів

Фото: Pixabay

Латвія, Литва та Естонія висилають із країн російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Про це повідомляють пресслужби міністерств закордонних справ країн Балтії.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що таке рішення ухвалив через “нелегальні дії російських розвідувальних служб в Чеській Республіці” та на основі взаємних консультацій з союзниками в межах ЄС і НАТО. Про це йдеться на сайті МЗС Латвії.

Зазначається, що про рішення вже повідомили повноважному повіреному посольства РФ у країні Володимиру Васильєву.

“Латвія зацікавлена ​​формувати відносини з Росією, спираючись на взаємну повагу, міжнародне право та принципи Віденської конвенції про дипломатичні зв’язки. Дії Росії вже тривалий час свідчать про систематичні порушення цих принципів і про погіршення ситуації з безпекою”, — інформують в заяві відомства.

Також аналогічних заходів вжило МЗС Литви. Відомство вручило ноту представнику посольства Росії в країні, у якій оголосило двох російських дипломатів персонами нон ґрата, повідомляє пресслужба міністерства.

23 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта
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