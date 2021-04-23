Кейт Миддлтон заметили в серьгах Елизаветы II коротым 50 лет

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в свет в украшении 50-летней давности, принадлежащем королеве Елизавете II, и порадовала поклонников. Информация появилась на Daily Mail.

38-летняя Миддлтон появилась на публике вместе с супругом, принцем Уильямом, в пальто модного дома Dolce & Gabbana с золотыми пуговицами стоимостью 2322 фунта стерлинга (242 тысячи рублей). Она дополнила свой образ серебряными серьгами, которые украшены жемчугом и бриллиантами.

Известно, что упомянутым ювелирным изделием владеет свекровь герцогини, королева Елизавета II. Согласно материалу, впервые царствующий монарх надела серьги в 1977 году на празднование собственного 50-летия.

Как сообщает издание, члены королевской семьи имеют право заимствовать аксессуары из коллекции королевы Елизавета II. Отмечается, что жену принца Уильяма неоднократно замечали на публике в описанных серьгах. Так, например, она носила их во время первого одиночного тура в Нидерланды в 2016 году.

Читатели издания восхитились внешним видом Миддлтон в комментариях под фотографиями. «Как всегда самая красивая и элегантная герцогиня Кембриджская», «Кейт заслуживает все украшения королевы», «Прекрасные серьги и герцогиня», «Уильям счастливчик», «Какая красотка», — высказывались они.