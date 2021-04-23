Ханаанская надпись, найденная в Израиле — «недостающее звено» в истории алфавита

Археологи, ведущие раскопки в древнем ханаанском поселении Лахиш, обнаружили глиняный черепок возрастом 3 500 лет, на котором, по их мнению, был нанесен самый древний текст из найденных в Израиле, написанный с использованием алфавитного письма. Известны более ранние ханаанские тексты, но они были написаны иероглифами или клинописью.



Открытие текста, выполненного алфавитным письмом, заполняет пробел в ранней истории письменности, которая, по-видимому, была разработана в Древнем Египте ханаанскими переселенцами. Из Леванта алфавитная система письма распространилась по всему миру, и по сей день остается самой распространенной системой письма.

Возвращаясь в Лахиш: крошечный осколок является остатком глиняной вазы, привезенной с Кипра; надпись на нем была выполнена чернилами в Ханаане. Этот фрагмент вазы размером всего 4 на 3,5 сантиметра содержит несколько символов, свободно расположенных на двух строках. Артефакт был обнаружен в 2018 году австрийской экспедицией при раскопках в Лахише и опубликован 15 апреля в журнале Antiquity.

Эксперты все еще пытаются расшифровать краткий текст (подробнее об этом ниже), в одном они уверены: его можно датировать примерно 1 450 г. до н.э., то есть началом позднего бронзового века. Это дает исследователям «недостающее звено» в истории алфавита, связывающее более ранние алфавитные надписи, найденные в Египте и Синае, с более поздними текстами, обнаруженными в Ханаане, говорит Феликс Хофльмайер, исследователь из Археологического института Австрийской академии наук.

В течение следующего, железного века этот протоханаанский алфавит превратился в системы письменности, используемые народами Леванта. Древние израильтяне использовали его для написания ТАНАХа, в то время как финикийская версия письма распространялась купцами через Средиземное море, в Грецию, а затем в Рим — в конечном итоге став латинским алфавитом.

Когда иероглифы сбивают с толка

Но происхождение алфавита до сих пор окутано тайной. Самые ранние образцы алфавитного письма были найдены в Вади-эль-Холе, в пустыне на западе Египта, и в Серабит-эль-Хадиме, древней египетской шахте на юге Синая, где добывали бирюзу, объясняет Хофльмайер – они были начертаны на камнях. Эти так называемые протосинайские тексты относятся к XIX или XVIII векам до новой эры, и ученые обычно считают, что они были выполнены ханаанскими рабочими или рабами, жившими в Египте почти 4000 лет назад. Не зная сложных пиктограмм египетской письменности, они использовали некоторые иероглифы для обозначения звуков своего собственного семитского языка.

Например, египетский иероглиф «дом» — «бейт» как на иврите, так и в древнем ханаанском языке — был использован для обозначения фонемы «б».

Один из ключевых вопросов, стоящих перед учеными, заключается в том, когда и как этот ранний семитский алфавит вернулся из Египта в Ханаан. Самые ранние с уверенностью датированные алфавитные надписи в Леванте относятся, самое большее, к XII или XIII векам до н.э. – то есть примерно через полтысячелетия после их протосинайских предшественников.



Antiquity Publications Ltd//J. Dye & L. Webster, Austrian Academy of Sciences

Вот почему так важен недавно обнаруженный текст из Лахиша. «Это закрывает разрыв между ранним алфавитным письмом на Синае и более поздними текстами в Южном Леванте», — говорит Хофльмайер.

Существует еще несколько других левантийских надписей, в том числе одна, выполненная на обнаруженном в Лахише кинжале, которая, возможно, относится к немного более раннему времени, но эксперты расходятся во мнениях относительно датировки этих текстов и того, действительно ли они представляют собой алфавитное письмо.

Напротив, осколок из Лахиша с уверенностью датируется серединой XV века до н.э. Сделано это было с помощью радиоуглеродного датирования органических материалов, обнаруженных в том же археологическом слое, что и надпись. Обнаруженный в большом здании, которое было частью укреплений Лахиша позднего бронзового века, осколок когда-то был частью украшенной керамической чаши, привезенной с Кипра, как пишут Хофльмайер и его коллеги в статье в Antiquity.

В этом нет ничего необычного, поскольку во времена бронзового века Лахиш был крупным городом, упомянутым в древнеегипетских записях. В этом городе, расположенном на полпути между Иерусалимом и Беэр-Шевой, находились монументальные сооружения и он был центром импорта товаров со всего Восточного Средиземноморья. Спустя столетия, в железном веке, он стал ключевым поселением древнеизраильского Иудейского царства и неоднократно упоминается в ТАНАХе.

Ханаанская сахарная лихорадка

Возвращаясь к описанному осколку, нацарапанные на нем слова трудно расшифровать, потому что текст очень короткий и неполный. Кроме того, неясно, в каком направлении это следует читать, поскольку соглашение о написании семитских языков справа налево было принято только позднее, отмечает Хофльмайер.

По словам Хагая Мисгава, эпиграфиста из Еврейского университета, первые три буквы текста могут означать слово «эвед», то есть «раб» или «слуга».

Это не означает, что слово относится к рабу, но, скорее всего, было частью имени. Личные имена в то время часто включали слово «слуга» вместе с именем местного бога, чтобы просить это конкретное божество о защите или символизировать преданность ему. Более поздние эквиваленты этого слова — еврейское имя Овадиа (слуга Яхве) или арабское Абдалла (слуга Аллаха).

Вторую строку надписи интерпретировать еще труднее, но она может содержать слово «нофет», которое на иврите означает «нектар» или «цветочный мед». Неясно, означает ли это, что эта надпись должна была обозначать, что в чаше содержался мед, но в первую очередь исследователей взволновал самый факт существования этого краткого алфавитного текста в Лахише в XV веке до н.э.

«Само его присутствие заставляет нас переосмыслить возникновение и распространение раннего алфавита на Ближнем Востоке», — говорит Хофльмайер.

Из-за того, что текстов этого периода очень мало, многие ученые полагали, что протосинайский алфавит пришел в Ханаан только в XIV или XIII веках до новой эры, в то время, когда Египет непосредственно контролировал Левант. Но осколок из Лахиша, который старше этого периода, по крайней мере, на столетие, показывает, что алфавитное письмо существовало в Леванте задолго до завоевания его Египтом. Из этого можно предположить, что распространение этой системы письма было следствием связей между Египтом и Ханааном, которые были особенно сильны во время так называемого Второго переходного периода.

В это время (с XVII по XVI века до н.э.) северным Египтом управляла династия гиксосов, имевших семитские корни. Хотя более поздняя пропаганда фараонов изображала их захватчиками, большинство ученых сегодня видят доказательства того, что гиксосы на самом деле были местным населением, происходящим от давних выходцев из Леванта — возможно, тех самых семитских рабочих или рабов, которые нацарапали первые буквенные тексты в египетской пустыне.

Поэтому вполне вероятно, что именно во время господства гиксосов эта простая идея представления звуков символами, впервые использованная левантийскими мигрантами в Египте, перебралась обратно в землю Ханаана. И оттуда распространилась по всему миру и покорила его.

Ариэль Давид, «ХаАрец»