Глава Пентагона: Климатический кризис угрожает нацбезопасности США

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что изменения климата представляют реальную угрозу для военных объектов. Его доклад на Международном климатическом саммите цитирует «Интерфакс».

В частности, Остин напомнил о лесных пожарах в Калифорнии, которые угрожают военным объектам и создают необходимость их эвакуации. Также он упомянул ураган «Майкл» 2018 года, который нанес могомиллиардный ущерб военно-воздушной базе Тиндалл во Флориде, и разлив Миссури в 2019 году, разрушивший военно-воздушную базу Оффатт в Небраске.

В связи с этим Пентагон планирует разработать будущую Стратегию нацобороны с учетом климатических изменений, подытожил глава ведомства.

Напомним, что в рамках того же саммита шведская активистка Грета Тунберг призвала правительства стран мира прекратить выделять дотации на использование ископаемого топлива.