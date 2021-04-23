Эмилия Кларк станет частью киновселенной MARVEL

Медиа отмечают, что она будет главной героиней фильма «Секретное вторжение».

Так, красавица, прославившаяся благодаря роли Дейнерис в «Игре престолов», может стать частью фантастических фильмов MARVEL. Сейчас 34-летняя актриса завершает переговоры со студией, и, скорее всего, дебютной будет работа «Секретное вторжение». Фанаты ждут официального подтверждения.

Интересно, что это — сериал для стримингового сервиса Disney +. Сюжет расскажет нам о вторжении инопланетной расы Скруллов на Землю. Они могут менять внешность и долгое время притворялись популярными супергероями. Впрочем, что будет дальше — интрига с интриг.