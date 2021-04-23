Домашние кошки частично понимают человеческую речь — ученые

Домашние кошки частично понимают человеческую речь. Несмотря на то, что для владельцев домашних кошек может быть очевидным их умение отзываться на свое имя, в научном сообществе до сих пор нет консенсуса — реагируют ли «Мурки» и «Васьки» только на голос, или способны понимать слова.

То, что кошки нас слушают и понимают, уверены ученые из Университета Софии в Токио (Япония). Они наблюдали за реакцией на человеческую речь 78 кошек из японских семей и тематических кафе. Оказалось, что более трети животных однозначно определяют свою кличку среди других обыденных слов, даже если ее произносят с акцентом или незнакомой интонацией.

В рамках экспериментов животным произносили последовательность из четырех существительных, употребляющихся в быту, которые точно знакомы кошкам на слух. В каждую последовательность пятым словом добавлялось имя питомца. Исследователи наблюдали за проявлениями ответных реакций кошек: движениями ушей, головы, хвоста, подавали ли они голос или перемещались по комнате.

Хуже всех свое имя от других кличек отличали кошки, которые живут в тематических кафе. В тоже время даже те животные, что жили в большой компании сородичей, но дома, а не в общественном месте, прекрасно реагировали на свою кличку, но игнорировали другие.

Исследователи даже проверяли, как животные реагируют на слова, произнесенные с разной интонацией, акцентом и высотой голоса. В одном из тестов в последовательности слов клички вовсе не включались. От трети до половины подопытных уверенно реагировали на свое имя в большинстве экспериментов, причем степень реакции слабо зависела от того, кто и как произносит его.

Предыдущие работы на тему взаимодействия кошек и людей показали умение этих домашних животных распознавать жесты, мимику и звуковые сигналы человека. В статье еще от 2013 года была подтверждена способность кошек распознавать голоса своих владельцев и их интонации. Возможно, у кошек есть некое понимание концепции своего имени, и для них это не просто последовательность звуков и сигнал к взаимодействию с человеком.