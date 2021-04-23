Звезда 50 оттенков серого Дакота Джонсон сыграет главную роль в адаптации романа Джейн Остин Доводы рассудка (Persuasion).

Режиссером экранизации станет Кэрри Кракнелл, для которой работа станет дебютом в кино. Авторами адаптированного сценария стали Рон Басс и Элис Виктория Уинслоу.

Роман Убеждение рассказывает историю 27-летней Энн Эллиот, которая живет со своей снобистской семьей, находящейся на грани банкротства. Незамужняя Энн снова встречает мужчину, которого ее когда-то уговорили отвергнуть, и получает второй шанс на любовь.

Эта книга стала последним романом для Остин — автора классических литературных произведений, таких как Разум и чувства, Гордость и предубеждение и Эмма. Это произведение неоднократно экранизировалось, одной из адаптаций был телефильм 2007 года с Салли Хокинс в главной роли.

Ожидается, что Netflix начнет производство новой экранизации Доводов рассудка в мае.