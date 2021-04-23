Cadillac представила первый фирменный серийный электромобиль LYRIQ с автономным пробегом до 480 км

По заявлению одного из руководителей автомобильной компании, Cadillac Lyriq 2023 года станет не просто «первым полностью электрическим автомобилем марки, но и будет сигнализировать о закате эры двигателей внутреннего сгорания и переориентации в пользу электромобилей». Примечательно, что электромобиль премиального американского бренда будет стоить 59 990 долларов, как и предполагалось на первой презентации летом 2020 года. Уже в сентябре текущего года Cadillac начнет оформление предварительных заказов на Lyriq 2023, а первые серийные электрокроссоверы поступят в открытую продажу уже в первой половине 2022 года.

Компания Cadillac, входящая в автомобильную империю General Motors и специализирующаяся на производстве автомобилей премиального класса, представила свой первый серийный электромобиль Cadillac Lyriq 2023, презентация прототипа которого состоялась в августе 2020 года. За короткое время инженеры Cadillac доработали концепт и с минимальными изменениями продемонстрировали серийный электрический кроссовер премиум класса.

Дизайн серийного Cadillac Lyriq 2023 практически ничем не отличается от концептуального «шоу-кара», представленного в 2020 году. Изменения затронули конструкцию дверей авто, было увеличено количество сидений с 4 до 5, а также до 20 дюймов снижен диаметр стандартных колес. Габаритные размеры электрокроссовера составляют 4996x1977x1623 мм при колесной базе 3094 мм. Объем багажника, величиной 793 литра, может быть увеличен за счет складывания задних сидений до 1723 литров. Масса автомобиля составит 2545 кг.

Электрокроссовер создан на базе универсальной платформы Ultium Drive Platform корпорации General Motors, которая уже задействована в фирменных моделях Bolt EV/EUV и GMC Hummer EV. В движение Cadillac Lyriq 2023 будет приводить электродвигатель с приводом на задние колеса, мощностью 340 лс (255 кВт), генерирующий крутящий момент 440 Нм.

Аккумуляторный блок, состоящий из 12 элементов, имеет емкость 100 кВтч, что обеспечивает до 480 км полностью автономного пробега автомобиля на одной зарядке. На сегодня эта величина представлена компанией General Motors, данные измерений по циклу EPA пока недоступны. Батарейный блок является структурным элементом шасси, что приводит к более эффективному распределению массы авто и обеспечивает наиболее низкий центр тяжести, что, в свою очередь, повышает маневренность и устойчивость Cadillac Lyriq 2023.

Для пополнения энергии Cadillac предлагает несколько вариантов. Наиболее быстрый способ «заправки» аккумуляторов электричеством — это использование общественных зарядных станций мощностью 190 кВт, обеспечивающих до 122 км пробега после 10 минут зарядки и до 314 км после 30 минут зарядки. Для зарядки от бытовой сети используется специальное зарядное устройство Cadillac мощностью 19,2 кВт, обеспечивающее до 84 км пробега после часа зарядки. Пополнение энергии без фирменной зарядной станции от сети 240 В позволит подзарядить автомобиль за один час на 50 км пути.

Система управления Cadillac Lyriq предусматривает использование одной педали системы One-Pedal Driving и фирменной функции Super Cruise для управления автомобилем без рук на совместимых дорогах протяженностью более 321 000 км (200 000 миль) по всей территории США и Канады. Расположенный перед водителем 33 дюймовый LED дисплей обеспечивает оперативный контроль всех систем электромобиля и способен отображать до одного миллиарда цветов.

Аудиосистема AKG STUDIO с 19-ю динамиками обеспечивает точный, идеальный и чистый звук без искажений. Некоторые из динамиков интегрированы в подголовники передних сидений. Стандартная поставка предусматривает комплектацию Cadillac Lyriq 20 дюймовыми колесами, однако покупатель сможет опционно приобрести 22 дюймовые колеса с фирменными дисками.

Производство Cadillac Lyriq 2023 будет развернуто в начале 2022 года в США на заводе General Motors в Спринг-Хилле (штат Теннесси). В переоборудование заводских линий корпорация уже инвестировала 2 млрд долларов. В этом же городе будет построен полностью новый завод по производству аккумуляторов Ultium Cells, являющийся результатом совместных инвестиций GM и LG Energy Solution, объемом 2,3 млрд долларов. По заверению представителя Cadillac, цена автомобиля составит 59 990 долларов. Однако при оформлении субсидий и льгот покупка обойдется гораздо дешевле.