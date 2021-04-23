Брэд Питт, Том Круз и Мел Гибсон платят космические алименты

Прекращая браки, знаменитости начинают решать со своими вторыми половинами, кто кому и что должен. Одним из самых затратных вопросов часто становится вопрос алиментов. Стало известно, какие суммы приходится тратить известнейшим представителям голливуда.

Брэд Питт

Когда-то в СМИ эту пару называли Бранджелиной. Но в итоги они снова разделились на две составляющие. Джоли и Питт разводились долго. Не обошлось без финансовых скандалов и угроз со стороны Анджелины лишить бывшего права опеки над детьми.

В 2018-м актриса затронула в суде вопрос алиментов, которые посчитала недостаточными. Питт ответил тем, что предоставил коллеге 8 млн долларов на приобретение дома, а еще 1,3 млн отдал для детей.

Но служители Фемиды постановили: мужчина должен за год выплачивать Джоли на содержание потомков по 16 млн. И длиться это будет аж до из совершеннолетия.

Эдди Мерфи

Совсем не радостная ситуация с алиментами у всегда улыбчивого на экране Эдди Мерфи. Мелани Браун, экс-участница «Spice Girls», добилась у него значительных выплат. Для этого, правда, пришлось провести ДНК-тест. Суд определил, что актер обязан каждый месяц доставать из своего кошелька на нужды внебрачной дочери 51 тыс долларов.

Мел Гибсон

Мел Гибсон отличился в Голливуде не только знаковыми лентами, но и самым затратным разводом. Прервав брачную жизнь с Робин Мур, актер и режиссер потерял и половину своего состояния – 425 млн долларов.

Но позже Гибсон наступил на те же грабли. Очередная бывшая, которой является модель Оксана Григорьева, возжелала получать от Мела 1,2 млн долларов годовых выплат на содержание дочери. Актер же посчитал, что женщине хватит в качестве алиментов суммы в 20 тыс долларов. Суд оказался где-то посредине, обязав Гибсона выплачивать по 396 тысяч за год до совершеннолетия дочери.

Том Круз



Звезда франшизы «Миссия невыполнима» по выплатам недалеко отошел от Мела Гибсона. Содержание дочери ему обходится почти в 400 тыс долларов в год. И тратиться на алименты актеру придется до совершеннолетия 15-летнего чада. Также знаменитый отец будет покрывать медицинские услуги, учебу и стиховые взносы дочери, с которой ему запрещает общаться его церковь (Том Круз является сайентологом).

Чарли Шин



А ситуация этого актера похожа с ситуацией Эдди Мерфи. Он ежемесячно отрывал от сердца 55 тыс долларов сразу двум бывшим супругам – Дениз Ричардс и Брук Мюллер. Эти деньги шли на содержание четырех детей (двух дочерей и двух сыновей).

В 2019-м Шин заявил о своем стесненном финансовом положении, после чего Дениз согласилась уменьшить алименты до 20 тыс долларов.