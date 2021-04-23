Автомобиль принца Уильяма и Кейт Миддлтон продадут за миллионы

Автомобиль герцогини Кембриджской Кэтрин и ее мужа принца Уильяма выставят на продажу в мае 2021 года. Информация появилась на Daily Mail.

Речь идет о синем внедорожнике Range Rover Vogue SE SUV, который был выдан супружеской паре для личного пользования компанией Land Rover в 2013 году. Отмечается, что за восемь лет езды пробег машины составил всего 38,4 тысячи миль (61 тысячу километров).

Согласно материалу, транспортное средство предоставили аукционному дому Bonhams не королевская семья и производитель автомобиля, а анонимный продавец, купивший машину в июле 2020 года у дилерского центра Jardine Lancaster Bracknell.

Торги состоятся 22 мая в городе Байсестер. Стоимость лота в специалисты Bonhams оценивают в 30 тысяч фунтов стерлингов.

Известно, что внедорожник оснастили дополнительными функциями по просьбе прошлых владельцев. В их число вошли боковая подножка для облегчения выхода из автомобиля при выполнении королевских обязанностей, холодильник для напитков, а также резиновые коврики.

Помимо этого Range Rover оснащен 4,4-литровым дизельным двигателем V8 мощностью 350 лошадиных сил и восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Вдобавок в его комплектацию включены система помощи при парковке, подогрев передних и задних сидений, панорамная стеклянная крыша и дополнительные подушки безопасности.